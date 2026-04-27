Um motociclista de 44 anos, morador de Bandeirantes, no Paraná, morreu após um grave acidente registrado na tarde de domingo (26) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cândido Mota, interior de São Paulo. A colisão envolveu uma motocicleta e um trator acoplado a um semirreboque.

Acidente ocorreu em trecho da SP-270

De acordo com informações da Polícia Militar, o sinistro foi registrado por volta das 12h17, no km 433,680 da rodovia. No local, os agentes constataram que a motocicleta Honda CG 160 Titan colidiu na traseira do veículo agrícola.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Vítima fatal e ferida

O condutor da motocicleta, identificado como Frank Júnior, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era morador de Bandeirantes (PR).

Uma passageira que estava na garupa da motocicleta sofreu ferimentos leves e foi socorrida.

Atendimento da ocorrência

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para atendimento da ocorrência e controle do tráfego. Os procedimentos legais foram adotados, e o caso deve ser investigado para esclarecer as causas do acidente.