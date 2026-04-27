Uma operação de busca mobiliza o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina desde o último fim de semana em São José da Boa Vista, no norte pioneiro do Paraná. Um homem está desaparecido desde sexta-feira (24), após ser visto pela última vez nadando em um rio da região rural.
Desaparecimento ocorreu em área rural
De acordo com informações repassadas às autoridades, o desaparecimento foi registrado em uma estrada rural do município. Testemunhas relataram que a vítima entrou no rio e, pouco depois, não foi mais vista.
Pertences e carro foram encontrados
Durante as buscas, equipes localizaram objetos pessoais da vítima, além do veículo que ela utilizava, o que reforça a preocupação das autoridades quanto ao caso.
Esse tipo de evidência costuma ser crucial para direcionar as equipes de resgate, principalmente em áreas de difícil acesso.
Operação segue em andamento
O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina continua com as buscas na região. As equipes utilizam técnicas específicas para varredura em rios e áreas de mata, com apoio de equipamentos especializados.
Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro da vítima.
Autoridades pedem cautela
Casos como este reforçam os riscos de entrar em rios, especialmente em áreas desconhecidas ou sem supervisão.
Especialistas alertam para:
- Correntes ocultas
- Profundidade irregular
- Baixa visibilidade na água