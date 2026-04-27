Uma operação de busca mobiliza o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina desde o último fim de semana em São José da Boa Vista, no norte pioneiro do Paraná. Um homem está desaparecido desde sexta-feira (24), após ser visto pela última vez nadando em um rio da região rural.

Desaparecimento ocorreu em área rural

De acordo com informações repassadas às autoridades, o desaparecimento foi registrado em uma estrada rural do município. Testemunhas relataram que a vítima entrou no rio e, pouco depois, não foi mais vista.

Pertences e carro foram encontrados

Durante as buscas, equipes localizaram objetos pessoais da vítima, além do veículo que ela utilizava, o que reforça a preocupação das autoridades quanto ao caso.

Esse tipo de evidência costuma ser crucial para direcionar as equipes de resgate, principalmente em áreas de difícil acesso.

Operação segue em andamento

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina continua com as buscas na região. As equipes utilizam técnicas específicas para varredura em rios e áreas de mata, com apoio de equipamentos especializados.

Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro da vítima.

Autoridades pedem cautela

Casos como este reforçam os riscos de entrar em rios, especialmente em áreas desconhecidas ou sem supervisão.

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