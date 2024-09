As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) na área de saúde na Polícia Penal do Paraná (PPPR) estão abertas a partir desta terça-feira (17) e seguem até as 23h59 do dia 29 de setembro, conforme edital nº 100/2024. A disposição de vagas compreende 143 profissionais para atuação no Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e duas vagas para a sede administrativa da PPPR, na Capital.

As contratações são de caráter temporário e observarão o Regime Especial regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 108/2005 e suas alterações, pelo Decreto Estadual nº 4.512/2009 e legislação correlata.

Estão disponíveis vagas para profissionais como técnico em enfermagem e de laboratório; assistente social; enfermeiro; farmacêutico; fisioterapeuta; nutricionista; médico; psicólogo e terapeuta ocupacional. As remunerações variam entre R$ 5.983,78 e R$ 9.790,46. Outros detalhes sobre este processo seletivo podem ser conferidos no edital, no site pssparana.gov.br .

“O CMP atende pacientes privados de liberdade oriundos de todo o Estado e com diferentes perfis. Muitos, inclusive, necessitam de acompanhamento médico constante, por isso a importância da contratação destes profissionais de saúde”, destaca a diretora-geral da PPPR, Ananda Chalegre.

Para fazer a inscrição, o candidato precisa ser brasileiro nato ou naturalizado (no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses); ter no mínimo 18 anos completos no momento da convocação para a comprovação de títulos; estar em regularidade com os direitos políticos, civis e eleitorais e, ainda, estar quite com as obrigações militares.

Além de ampla concorrência, o processo seletivo prevê vagas destinadas a afrodescendentes e Pessoas com Deficiência (PCD), a depender do cargo.