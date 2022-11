Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Entre as festividades do 31º Rodeio Tavorense, aconteceu no último domingo dia 13 a tradicional Cavalgada pelas ruas da cidade de Joaquim Távora.

Participaram comitivas de toda a região abrilhantando ainda mais a festa.

A Comitiva os Brahmitas de Jacarezinho participou com aproximadamente 50 cavalos e carruagem. Hoje a festa se encerra com show da dupla Fernando e Sorocaba.