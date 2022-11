Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A PRF atendeu na manhã desta segunda-feira (14) em Santo Antônio da Platina (PR) um acidente do tipo colisão frontal entre um automóvel e um caminhão; o acidente ocorreu no KM52 da BR153 por volta das 06h20m da manhã.

O automóvel, um GM Ágile seguia no sentido crescente da via (Santo Antônio para Joaquim Távora). Ele tem placas do município de Siqueira Campos e tinha dois ocupantes, um homem de 22 anos e uma mulher com idade ainda não confirmada, que tiveram óbito confirmado no local.

Já o caminhão, com emplacamento de Ponta Grossa seguia no sentido contrário e seu condutor, um homem de 60 anos, nada sofreu; ele realizou o exame do bafômetro e não foi constatada ingestão de álcool.

Compareceram ao local equipes da PRF, Bombeiros e IML. O trânsito no local apresentou lentidão mas não chegou ser interrompido.