A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná abriu nesta segunda-feira (17) as inscrições para o seu concurso público. São 50 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, com salário inicial de R$ 16.953,96. Os candidatos devem ter o nível superior completo, de qualquer formação.

Das 50 vagas abertas no concurso da Sefaz PR, 42 são para ampla concorrência, cinco para pessoas negras e três para pessoas com deficiência.

As inscrições ficarão abertas até 20 de março, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela aplicação do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 160.

Provas serão em maio

O concurso será dividido em quatro fases: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 130 questões; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; e avaliação médica, de caráter eliminatório.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 18 de maio, nas cidades de Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá, dividas em dois turnos.

Pela manhã, das 8h às 12h30, acontecem as provas objetivas de Conhecimentos Básicos (Análise de Dados: Conceitos e Aplicações; Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico-Matemático; e Administração Pública) e Conhecimentos Jurídicos (Direito Tributário; Direito Administrativo; Direito Civil, Empresarial, Penal e ECA; Direito Constitucional; e Legislação Tributária).

Já na parte da tarde, das 15h às 19h, serão realizadas a prova objetiva de Conhecimentos Específicos (Prática em Análise de Dados; Economia e Finanças Públicas; e Contabilidade Geral, Avançada, Custos e Auditoria Fiscal) e a prova discursiva sobre Direito Tributário e Legislação Tributária.