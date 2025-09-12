Na tarde de quinta-feira (11), a Polícia Civil de Jacarezinho foi acionada após moradores encontrarem o corpo de um homem em um rio localizado na Estrada do Laranjal, zona rural do município.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em posição de decúbito dorsal, trajando apenas uma calça jeans e sem sinais aparentes de violência.

Corpo foi encaminhado ao IML

O Instituto Médico-Legal (IML) ficará responsável por determinar a causa da morte, já que apenas a perícia poderá confirmar se houve afogamento, acidente ou outro tipo de ocorrência.

A Polícia Civil informou que, até o momento, a identidade e a idade do homem ainda não foram confirmadas. A análise de registros de desaparecidos na região pode ajudar na identificação.

Investigação em andamento

As autoridades ressaltam que as investigações estão em curso e que somente as diligências técnico-científicas poderão indicar se houve ou não prática criminosa.