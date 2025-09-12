Na manhã desta sexta-feira (12), por volta das 7h, uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto da corporação em Cascavel, no oeste do Paraná, resultou na apreensão de uma carga irregular de produtos eletrônicos. Os itens estavam escondidos em compartimentos ocultos de dois veículos que realizavam escolta armada.

Veículos abordados e origem da viagem

Durante a ação, os agentes abordaram dois automóveis:

– Um Fiat Siena, ocupado por dois homens de 33 e 25 anos

– Uma Renault Duster, conduzida por dois vigilantes de 48 e 33 anos

Ambos os veículos haviam partido de Foz do Iguaçu com destino à capital paranaense, Curitiba.

🔍 Esconderijos e carga apreendida

Na inspeção, os policiais localizaram compartimentos ocultos no painel do Siena e no para-choque traseiro da Duster. Neles, estavam armazenadas diversas embalagens contendo celulares e tablets. A quantidade exata e o valor da carga ainda serão determinados pela Receita Federal, que assumirá a responsabilidade pela apreensão dos produtos.

Encaminhamento à Polícia Federal

Os quatro envolvidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis. A investigação deve apurar a origem dos eletrônicos e a possível prática de crimes como contrabando ou descaminho.

A PRF reforça que ações como esta visam coibir o transporte ilegal de mercadorias e garantir a segurança nas rodovias federais.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DOgYoPeDZ-U/?igsh=MW03NTR6YjhsOGh3bA==