Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma retroescavadeira deixou uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira (23) na PR-218, no município de Guapirama/PR.

O acidente aconteceu por volta das 14h15, no km 49 + 600 metros da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o carro, um GM Corsa, placas de Guapirama, seguia no sentido Joaquim Távora-Guapirama, quando colidiu com uma retroescavadeira, que trafegava no mesmo sentido.

O condutor do Corsa, um homem de 60 anos, foi socorrido com ferimentos médios e encaminhado ao Hospital Municipal de Guapirama. O motorista da retroescavadeira, um homem de 40 anos, não se feriu.

A PRE realizou o teste do etilômetro no motorista da retroescavadeira, resultando negativo para a ingestão de álcool. O motorista do Corsa não realizou o teste por estar hospitalizado.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.