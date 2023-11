A Secretaria Municipal de Conservação Urbana iniciou os serviços de recape com micropavimento asfáltico das ruas da Nova Jacarezinho. Nas fotos observa-se o produto aplicado na Rua Álvaro Brochado.

O secretário Fabiano Possetti Néia informa que todas as ruas do bairro receberão a aplicação do micropavimento, que sela as rachaduras no solo, impede a penetração de água e a consequente abertura de buracos na pista de rolamento.

Esse procedimento aumenta bastante a vida útil do asfalto e melhora sensivelmente as condições de trafegabilidade.