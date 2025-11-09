Na noite deste domingo, 9 de novembro, por volta das 18h10, uma criança de aproximadamente 3 anos caiu em um buraco localizado dentro de um condomínio residencial nas proximidades do Instituto Federal do Paraná (IFPR), em Jacarezinho, norte do Paraná.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e iniciaram os trabalhos de resgate com o apoio de máquinas retroescavadeiras. A criança foi retirada do local por volta das 19h30, consciente, orientada e sem lesões aparentes, segundo informações preliminares.

A ocorrência mobilizou moradores da região e autoridades locais. O Corpo de Bombeiros utilizou técnicas específicas de salvamento em espaços confinados, demonstrando eficiência e agilidade na condução da operação.

https://www.instagram.com/reel/DQ2mst_EsiF/?igsh=bTdiZXhqcWNxeGNr

