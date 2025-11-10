Uma ação rápida da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (07), no bairro Vila Nova, em Salto do Itararé.

A operação teve início após denúncias anônimas encaminhadas à equipe ALI (Agência Local de Inteligência), indicando possível comércio de entorpecentes em uma residência localizada na Rua José Carvalho de Matos.

Durante as diligências, os policiais visualizaram o momento em que um homem entrou e saiu rapidamente da casa, sendo abordado em seguida. Com ele, foram encontradas duas pedras de crack, confirmando o teor da denúncia.

Diante do flagrante, as equipes da PM adentraram a residência, onde localizaram mais 65 pedras de crack, uma balança de precisão, R$3.130,00 em espécie, três aparelhos celulares, uma bucha de maconha e 2,6 gramas de sementes da droga — materiais que evidenciaram a prática de tráfico de entorpecentes.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

“A ação é resultado do trabalho constante de inteligência e do comprometimento das equipes da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico e na preservação da segurança da comunidade”, destacou um dos policiais envolvidos na operação.