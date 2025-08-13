O caso foi encaminhado à Polícia Civil do Paraná (PCPR), que deve investigar as circunstâncias da fuga.

A PRE informou que os meninos foram encontrados por volta das 2h20 usando chinelos e roupas leves, inadequadas para o frio de 7 °C registrado no momento. Eles carregavam uma lanterna e apresentavam sinais de fome e frio intenso.

“Eles, a princípio, fugiram de casa com alguns brinquedos na mochila e estavam indo para Londrina para viver na casa de um influencer. Esse influencer, a princípio, não tem ligação com as crianças, elas apenas são fãs dele”, afirmou o capitão Luis Eduardo Beiger da Luz, da PRE.

De acordo com a polícia, o trecho onde as crianças estavam é considerado de alto risco, por ser ermo, sem iluminação, com tráfego intenso de veículos de carga e conhecido por ser rota de transporte de ilícitos.