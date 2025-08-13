Ponta Grossa – Conhecido como um dos pontos turísticos mais famosos de Ponta Grossa, o Parque Estadual de Vila Velha conquistou pelo segundo ano consecutivo o ‘Tripadvisor Travelers Choice Award’. O título coloca o parque entre 10% das atrações turísticas mais bem avaliadas do mundo.

Atualmente, o Parque Estadual de Vila Velha ocupa o oitavo lugar na categoria de parques nacionais e estaduais do Brasil.

“Este reconhecimento é fruto do trabalho contínuo em preservar a beleza natural do parque e proporcionar experiências inesquecíveis para seus visitantes”, explica o gestor da Soul Vila Velha, empresa concessionária do atrativo, Leandro Ribas.

O título de ‘Tripadvisor Travelers Choice Award’ dado em 2024 e 2025 coloca o Parque Estadual de Vila Velha como uma das principais referências de turismo, natureza, preservação e reconhecimento nacional e internacional.

O Parque Estadual de Vila Velha é conhecido por combinar trilhas, visitas guiadas e as famosas formações rochosas, além de biodiversidade e atividades de ecoturismo.