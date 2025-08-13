O Governo Federal sancionou a Lei nº 15.191, que aprova isenção o pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até dois salários mínimos. Atualmente, esse valor equivale a R$ 3.036.
Essa decisão do Governo Federal é válida a partir do mês-calendário de maio de 2025. Ou seja, a partir de junho, o trabalhador que recebe até dois salários mínimos não poderá mais ter os ganhos descontados pelo Imposto de Renda.
A proposta foi aprovada em junho pela Câmara dos Deputados e na na última quinta-feira (7) pelo Senado.
Isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil ainda está no Congresso
A proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil está em tramitação na Câmara dos Deputados, aguardando votação no plenário.
Já aprovado em Comissão Especial, o texto prevê ainda uma redução do Imposto de Renda para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350.
Se aprovada na Câmara dos Deputados, o texto segue para aprovação no Senado Federal.