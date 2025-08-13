O Governo Federal sancionou a Lei nº 15.191, que aprova isenção o pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até dois salários mínimos. Atualmente, esse valor equivale a R$ 3.036.

Essa decisão do Governo Federal é válida a partir do mês-calendário de maio de 2025. Ou seja, a partir de junho, o trabalhador que recebe até dois salários mínimos não poderá mais ter os ganhos descontados pelo Imposto de Renda.

A proposta foi aprovada em junho pela Câmara dos Deputados e na na última quinta-feira (7) pelo Senado.

O PL 2.692/2025 foi apresentado pelo deputado José Guimarães (PT- CE ), líder do governo na Câmara, e substituiu a medida provisória 1.294/2025, editada pelo governo federal. O relator da matéria foi o líder do governo, senador Jaques Wagner (PT- BA ).

Isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil ainda está no Congresso Ainda está sendo votada redução na alíquota do Imposto de Renda para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7,3 mil. (Foto: Freepik)