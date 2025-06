O Cursinho Popular da UENP iniciou sua segunda etapa no dia 9, com oferta de aulas em três bairros de Jacarezinho. A ação é realizada através do projeto de extensão “Projeto Ações Extensionistas do Cursinho Preparatório para Vestibular” e tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino superior. O projeto foi iniciado em 2024, com aulas no Salão Nobre do CCHE/CLCA do Campus Jacarezinho da UENP.

Nessa segunda etapa, foram oferecidas 40 vagas para alunos dos bairros centro (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes), Aeroporto (Centro da Juventude) e Vila Setti (Colégio Luiz Setti). Os participantes estão cursando o último ano do Ensino Médio das escolas públicas ou que já se formaram recentemente. O projeto conta com o apoio da reitoria da UENP, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC).

O vice-prefeito de Jacarezinho, Antonio Neto, destacou a importância da iniciativa para a formação de jovens. “Na minha época infelizmente não tinha um projeto como esse, então se dediquem, aproveitem. Tenho certeza de que teremos muitos universitários que sairão dessa sala”, afirmou.

O pró-reitor da PROEC, Rui Gonçalves Marques Elias, falou sobre a importância do acesso ao ensino superior para adolescentes e jovens. “A expectativa que a gente tem para esse projeto é proporcionar o acesso aos jovens ao poder transformador que o ensino superior tem. Fiz o cursinho popular da UEM e tive um excelente resultado, então acredito muito no Cursinho Popular ofertado pela Universidade. Importante falar que, além do vestibular, temos outras formas de entrada para a universidade”, disse.

A coordenadora do projeto, Vanessa Campos Mariano Ruckstadter, agradeceu aos apoiadores que tornaram o Cursinho possível. “É uma iniciativa coletiva, um sonho muito antigo que iniciamos no ano passado. Agradecemos o apoio de diversos setores, da prefeitura, Secretaria de Educação por ter cedido o espaço, a Pró-reitoria de Extensão e Cultura e a todos os profissionais envolvidos”, concluiu.

Participaram do evento coordenadora pedagógica do Cursinho, Liliane Milanezi, a assistente social do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), Roseli Aparecida Ferreira Antonio, o secretário municipal de Planejamento Rafael Ragulo, representantes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, professores e alunos.