A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, na segunda-feira (9), uma reunião com os membros do Comitê Gestor da Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação (AGEUNI), na sala dos Conselhos da Reitoria. O grupo, formado por representantes de entidades do Norte Pioneiro, discutiu o andamento do edital 01\2023 da AGEUNI sobre os três projetos aprovados em parceria com a Universidade.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, falou sobre os benefícios da relação entre a Universidade e vários setores da sociedade. “A AGEUNI é mais uma das formas de contribuirmos como instituição, atuando no processo de desenvolvimento regional através do conhecimento, com ênfase no uso da tecnologia e da inovação”, disse.

A diretora da Agência de Inovação Tecnológica (AITEC) da UENP, Mayra Gallo de Carvalho, destacou o edital da AGEUNI, em parceria com o Senai para os agentes de implementação e de eficiência na indústria. A partir de agora, as entidades que compõem o comitê gestor regional serão proponentes e a fundação de apoio voltará a ser interveniente no processo.

“Apresentamos também na reunião o ofício circular do professor Aldo Nelson Bona, que trata sobre a necessidade do comitê gestor selecionar 10 problemas dos setores representados no comitê regional para que eles sejam apreciados pela governança estadual, para termos o estabelecimento de novas parcerias de pesquisa, desenvolvimento e inovação”, explicou.

O Comitê também apresentou os novos Agentes Regionais de Inovação (ARI), Caroline Mendes de Souza e Josiane Petenaci Araújo, de Jacarezinho, Thiago José Costa, de Cornélio Procópio, e Fabrício Maldonado, de Assaí. Recém-selecionados, esses profissionais atuarão como catalisadores do conhecimento, aproximando a produção acadêmica das demandas do setor produtivo e, consequentemente, impactando o desenvolvimento regional sustentável.

Também participaram da reunião o representante da Federação da Agricultura do Paraná (FAEP), Marcos Minghini Coelho Loureiro, o representante da Federação das Cooperativas do Paraná (OCEPAR), Anderson José Karol, a representante da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), Karime Santos, representante do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho, professor Hugo Emanuel da Rosa Correa, e os representantes do Sistema Regional de Inovação (SRI-NP), Angélica Cristina Cordeiro Moreira e Leandro Azevedo de Lima.

AGEUNI

O programa AGEUNI foi criado para execução dos mecanismos de integração entre universidade, empresa, governo e sociedade. A AGEUNI atua em quatro eixos. O primeiro eixo, de Parceria Universidade – Empresa; o segundo, de Inovação e apoio para microempreendedor individual, micro e pequenas empresas, cooperativas, associações e empreendimento solidários; o terceiro, Universidade Empreendedora; e o quarto eixo, Universidade e Desenvolvimento Regional Sustentável.