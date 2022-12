Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho definiu a programação do Natal Brilha Jacarezinho 2022 para o mês de dezembro, com diversas atrações voltadas a todas as faixas etárias.

Mais uma vez a prefeitura investiu em uma decoração diferenciada e atrações diversas, para garantir momentos de lazer aos cidadãos de diferentes idades e atrair visitantes de toda a região.

A programação teve início ainda em novembro e já trouxe atrações diversas ao município, que seguem durante todo este mês. “Alegria para nós mais uma vez realizarmos uma programação tão especial, poder colocar em evidência o espírito natalino com uma decoração de primeira e tantas atrações que, sem dúvida, alegram a todos que participam e esperamos conseguir atrair novamente visitantes de outros municípios”, avalia o prefeito Marcelo Palhares.

O Natal Brilha Jacarezinho 2022 é uma realização da prefeitura de Jacarezinho, através da secretaria municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, em parceria com a Acija (Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho).

Segue a programação:

09/12

CHEGADA DO PAPAI NOEL NA RUA PARANÁ

20H

10/12

CARRETA NATALINA NO BAIRRO AEROPORTO

20H

11/12

CORRIDA ACELERA NATAL DA CATEDRAL AO SANTUÁRIO DA MÃE RAINHA

7H30

13/12

SESC MUSICAL SALTIMBANCOS

CAT (*horário a confirmar)

14/12

SESC MUSICAL SALTIMBANCOS

CAT (*horário a confirmar)

15/12

DESFILE PERSONAGENS SALTIMBANCOS NA RUA PARANÁ

20H

16/12

DESFILE DE NATAL NA RUA PARANÁ

ÀS 20H

17/12

CARRETA NATALINA EM MARQUES DOS REIS

20H

18/12

CORAL CANTATA DE NATAL HOTEL MUNICIPAL

20H

19/12

PARADA NATALINA DACALDA

20H

21/12

DESFILE DOS PERSONAGENS DISNEY NA RUA PARANÁ

18H ÀS 22H

22/12

DESFILE DE NATAL DOS PERSONAGENS DISNEY NA RUA PARANÁ

18H ÀS 22H

23/12

GRANDE PARADA DE NATAL COM CARRETA NATALINA

20H

29/12

SHOW DE PRÊMIOS DA ACIJA COM JAIR SUPERCAP SHOW NA PRAÇA RUI BARBOSA

A PARTIR DAS 20H