Um homem foi detido pela Polícia Militar após incendiar veículos de uma empresa na cidade de Capanema, no Sudoeste do Paraná. Ele cometeu o crime após ser demitido.

O caso aconteceu na segunda-feira (5), em uma empresa, no Bairro Santa Cruz. Após ser desligado do quadro de funcionários da empresa, o ex-funcionário ateou fogo em dois caminhões da empresa. Funcionários tentaram evitar o crime, no entanto o homem estava com uma faca e ameaçou outros trabalhadores.

Uma equipe da Polícia Militar conseguiu localizar o autor dos crimes nas proximidades da empresa. Com ele foi localizada uma faca de cozinha de 20 centímetros.

Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade. O delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 20 mil, que não foi paga. O ex-funcionário da empresa continua detido e foi indiciado por dois crimes: ameaça e dano qualificado. Ele aguarda por audiência de custódia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas, no entanto os veículos foram destruídos. Dois galões de gasolina foram encontrados no local do incêndio, eles foram apreendidos. Não houve pessoas feridas.

Uma perícia será realizada pelo Instituto de Criminalística.