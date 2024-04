A detenta encontrada morta na manhã desta segunda-feira (1º) na Cadeia Feminina de Santo Antônio da Platina/PR foi brutalmente assassinada por duas companheiras de cela. As assassinas, de 23 e 29 anos, confessaram o crime e alegaram desavenças cotidianas e ameaças de morte como motivação.

Detalhes chocantes: A vítima, identificada pela reportagem como Isadora Pereira, de 20 anos, foi atacada durante a madrugada, enquanto dormia. Uma das detentas tapou sua boca com um travesseiro, enquanto a outra a estrangulava. A brutalidade do crime se intensifica com a informação de que a vítima lutou pela vida, o que obrigou as assassinas a trocar de posição e aplicar mais força no estrangulamento até consumarem o homicídio.

Investigação em andamento: A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local. O delegado responsável ouviu as sete detentas que compartilhavam a cela com a vítima. As duas assassinas confessaram o crime e detalharam como o executaram.

Motivação: As suspeitas alegaram que o crime foi motivado por desavenças cotidianas e ameaças de morte entre as envolvidas. A investigação segue em andamento e o inquérito policial será concluído nos próximos dias.

Indiciamento: As duas detentas serão indiciadas pelo crime de homicídio qualificado, devido à impossibilidade de defesa da vítima e ao emprego de asfixia.