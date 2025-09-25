As ações em comemoração ao Dia da Convivência no Trânsito e da Semana Nacional do Trânsito mobilizaram mais de mil usuários nas rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro. As atividades integram o lançamento do Programa Conviver, iniciativa da EPR que busca estimular comportamentos seguros e corresponsáveis entre motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e comunidades vizinhas às rodovias.

“Mais do que oferecer infraestrutura e segurança, a EPR Litoral Pioneiro acredita que a convivência no trânsito depende do compromisso de todos. O Dia da Convivência lembra que concessionária, comunidade, autoridades e usuários precisam caminhar juntos para o objetivo principal que é preservar vidas”, afirma o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo.

As atividades foram realizadas nas rodovias BR-153, em Santo Antônio da Platina, PR-092, em Siqueira Campos, PR-151, em Piraí do Sul, e PR-407, em Paranaguá, com foco em temas fundamentais para a redução de acidentes, como o respeito aos limites de velocidade, o uso do cinto de segurança e a observância das regras de trânsito.

Além da distribuição de materiais educativos e orientações para condutas seguras nas rodovias, os usuários da PR-407 também participaram de uma ação específica com ciclistas, que receberam sinalizadores luminosos, instalados na parte traseira das bicicletas. Foram entregues mais de 150 equipamentos, que projetam luzes na pista e indicam aos motoristas a distância segura em relação ao ciclista, com alcance de até 50 metros durante a noite.

As atividades continuam durante a Semana Nacional do Trânsito, com a Operação Serra Segura, em parceria com a PRF, na sexta-feira (26) na BR-277, em São José dos Pinhais.

Sobre o Programa Conviver

O Programa Conviver foi criado pela EPR para organizar e ampliar as ações de conscientização já realizadas pelas concessionárias do grupo, com atenção especial aos públicos mais vulneráveis no trânsito. A iniciativa promove educação para o uso seguro da infraestrutura, incentivo à manutenção preventiva dos veículos e valorização de escolhas que preservam vidas.

O dia 24 de setembro marca o lançamento oficial do programa, com atividades simultâneas nas seis concessionárias do grupo em Minas Gerais e Paraná: EPR Via Mineira, EPR Vias do Café, EPR Sul de Minas, EPR Triângulo, EPR Litoral Pioneiro e EPR Iguaçu, que juntas administram mais de 3 mil quilômetros de rodovias.