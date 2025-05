Um aposentado de 74 anos foi vítima de roubo e extorsão na madrugada de terça-feira (9) no centro de Jacarezinho, no norte do Paraná. A Polícia Civil prendeu preventivamente dois suspeitos pelos crimes: um homem de 47 anos e uma mulher de 39 anos, ambos com passagens criminais anteriores.

O crime ocorreu por volta de 1h da madrugada, quando José Luiz Bueno caminhava pela Rua Marechal Floriano Peixoto e foi abordado pelos dois suspeitos nas proximidades de uma clínica médica. Sob ameaça de arma branca, o idoso foi conduzido coercitivamente até um imóvel abandonado conhecido como “Pedreira” e depois à residência de uma moradora local.

No local, os criminosos forçaram a vítima a entregar seu celular Motorola G15, avaliado em R$ 1.190, em troca de 10 pedras de crack. A mulher subtraiu o aparelho e o escondeu sob suas vestes. Quando o aposentado tentou recuperar o celular, o homem sacou uma faca e fez ameaças de lesão corporal, além de proferir falsas acusações de tentativa de abuso sexual contra a vítima.

As investigações da 12ª Subdivisão Policial Civil de Jacarezinho levaram à identificação dos suspeitos. O homem de 47 anos já tinha passagens por roubo, enquanto a mulher de 39 anos possui histórico de furto. O delegado adjunto Dr. Tristão Antônio Borborema de Carvalho representou pela prisão preventiva de ambos os criminosos, que foi decretada pela Justiça. A polícia também pediu a prisão preventiva da moradora, mas foi negado pela Justiça. Ambos tiveram suas prisões preventivas decretadas pela Vara Criminal de Jacarezinho no dia 27 de maio.

Durante o cumprimento dos mandados, na manhã desta terça-feira (27) pela equipe da Polícia Civil de Jacarezinho, o homem foi localizado e preso no bairro Centro às 11h. Ele foi encaminhado inicialmente para avaliação médica na Santa Casa antes de ser conduzido à Cadeia Pública. A mulher foi detida no bairro Vitória Régia às 9h30, sendo levada ao Pronto Socorro Municipal e posteriormente à cadeia pública às 10h.

Os dois respondem pelos crimes de roubo majorado, previsto no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal, e tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343. Ambos permanecem presos na Cadeia Pública de Jacarezinho, vinculada à Polícia Civil, e o caso tramita na Vara Criminal da comarca.