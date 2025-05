Um trabalhador, de 31 anos, morreu após ficar quase 10 horas soterrado em um silo com grãos de feijão em Manoel Ribas, no centro do Paraná. O corpo do homem identificado como Fabiano foi encontrado na manhã desta terça-feira (27).

De acordo com o portal NH Notícias, a vítima caiu dentro da estrutura e ficou afundando cerca de quatro mil sacas de feijão. Os agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionados por volta das 19h desta segunda-feira (26).

Conforme as informações passadas por moradores do município, o trabalhador que morreu soterrado é morador do município de Ariranha do Ivaí, no Norte Central do estado, e deixou esposa e filhos.

Nas redes sociais, muitas homenagens foram publicadas para Fabiano. As pessoas o descreveram como uma pessoa boa, com um grande coração.

“É muito triste. Vi esse menino crescer. Que Deus console a família neste momento de dor”, escreveu uma mulher.

Alguns familiares também se despediram de Fabiano, que ainda não teve a foto divulgada. “Meu sobrinho querido, não merecia isso. Descanse em paz”, postou uma familiar.