Nesta terça-feira (24), Jacarezinho recebeu um importante reforço para a rede municipal de ensino: um novo ônibus escolar. A conquista foi viabilizada pelo deputado federal Diego Garcia, com o apoio do vereador José Antônio Costa, e representa um avanço significativo para a mobilidade e segurança dos estudantes da cidade.

O veículo chega para ampliar a frota e garantir melhores condições de transporte, especialmente para os alunos que residem em áreas mais afastadas. Além de oferecer mais conforto, o ônibus contribui para reduzir a evasão escolar, assegurando que todos tenham acesso às aulas de forma segura e regular.

A cerimônia de entrega contou com a presença da secretária municipal de Educação, Aline Roberta, do vereador Costa e do diretor geral de Educação, Rafael Barbosa, que representaram o prefeito Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto. Durante o evento, foi destacada a relevância do investimento para fortalecer o compromisso do município com uma educação de qualidade.

A Prefeitura de Jacarezinho agradeceu ao Governo do Estado pelo apoio e ressaltou que iniciativas como essa reforçam a parceria entre diferentes esferas de governo em prol da comunidade escolar.

Com esse novo ônibus, Jacarezinho dá mais um passo rumo a uma educação inclusiva, segura e acessível para todos os seus estudantes.

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