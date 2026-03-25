O Paraná tem oito a cada dez crianças alfabetizadas na idade certa, conforme o Indicador Criança Alfabetizada (ICA) 2026, divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Ministério da Educação (MEC). Alcançar 80% de alfabetização era a meta estabelecida pelo MEC para 2030, atingida pelo Estado cinco anos antes do previsto – os dados utilizados para a composição do indicador são do final de 2025.

Além do Paraná, somente Ceará e Goiás superaram 80% das crianças alfabetizadas na idade certa. Para chegar ao índice, a educação paranaense registrou um avanço de dez pontos percentuais em relação ao ano passado, quando obteve taxa de 70%. Com o resultado expressivo, o Paraná manteve a liderança em alfabetização entre os estados da região Sul.

“É um dia de muita alegria para a educação paranaense, um resultado incrível, que alcançamos cinco anos antes do esperado. É um trabalho colaborativo, feito em parceria com as secretarias municipais de Educação. Quem ganha com isso é a população paranaense e os estudantes das redes municipais que são alfabetizados na idade certa”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

De acordo com ele, os investimentos em alfabetização são parte de uma política educacional pensada a longo prazo. “Esse resultado significa que, num futuro próximo, teremos mais estudantes concluindo o Ensino Médio na idade certa, menos abandono escolar e mais jovens ingressando no Ensino Superior. É uma política pública que vai impactar a rede estadual de educação daqui a cinco ou seis anos, em gestões futuras”, explicou.

Publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o ICA é determinado pelo desempenho dos estudantes em sistemas estaduais de avaliação – no caso do Paraná, o índice levou em conta o resultado dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental na Prova Paraná Mais 2025, aplicada em escolas da rede pública.

A nota média dos estudantes na Prova Paraná Mais também evidencia a evolução da alfabetização no Paraná. Tanto em 2023 quanto em 2024, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental somaram, em média, 632 pontos na escala de proficiência em Língua Portuguesa, cujo valor máximo é mil. Em 2025, a pontuação média subiu para 654, um crescimento de 22 pontos.

Também foi registrada evolução significativa na proficiência em Matemática entre os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental. A nota média dos avaliados saltou de 540, em 2024, para 563, em 2025. Com isso, a taxa de alunos com aprendizado adequado em Matemática também subiu – de 72%, em 2024, para 80%, em 2025.

“Temos muitos motivos para celebrar, mas a educação não para. Os resultados indicam o sucesso das ações propostas e do apoio fornecido aos municípios via regime de colaboração. Com o apoio dos dirigentes municipais de educação e das equipes técnicas, vamos analisar os dados e planejar novas ações para que possamos avançar ainda mais”, disse o diretor de Educação da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), Anderfábio Oliveira dos Santos.

DESTAQUE NOS MUNICÍPIOS – Os dados do ICA foram divulgados pelo MEC após a cerimônia de premiação da 2ª edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na segunda-feira (23), em Brasília. O selo reconhece esforços e iniciativas bem-sucedidas da gestão pública em formulação e implementação de políticas, programas e estratégias de alfabetização.

Nesta premiação, o Paraná também foi destaque: o Estado teve 59,6% dos municípios da região Sul premiados com o selo ouro em alfabetização, como reconhecimento ao trabalho desenvolvido nas redes públicas municipais. A lista contendo os 152 municípios paranaenses que receberam o selo ouro pode ser consultada AQUI.

Dentre os critérios considerados para a premiação, estiveram o atingimento de metas do Indicador Criança Alfabetizada, a implementação de ações de formação de docentes e gestores, a distribuição de materiais didáticos complementares e a colaboração entre diferentes entes federativos.

Segundo a chefe do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os Municípios (NCPM) da Seed-PR, Eliane Benatto, o objetivo desse selo é reconhecer esforços e iniciativas de gestão das secretarias municipais da Educação das cidades de todo o Brasil que assegurem o direito de alfabetização das crianças na idade certa. “Esse resultado reafirma o compromisso do Estado e das redes municipais com a alfabetização no Paraná”, afirmou.

No Paraná, a parceria entre Estado e municípios no âmbito da alfabetização ocorre por meio do programa Educa Juntos, criado pela Seed-PR em 2020. A iniciativa garante a oferta de materiais didáticos para turmas de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como cursos de formação continuada para os docentes das redes municipais.

O Educa Juntos também contempla a aplicação periódica de avaliações diagnósticas, como a Prova Paraná Mais, e iniciativas de alfabetização na idade certa, a exemplo do Fluência Paraná. Além de fortalecer a educação municipal, a parceria visa facilitar a transição dos estudantes entre o 5º e o 6º ano do Ensino Fundamental, quando tem início o atendimento geral da rede estadual.