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Um caminhão carregado com 47 toneladas de soja entrou na área de escape da BR-277, em Morretes, na noite desta terça-feira (24). Ao acessar o dispositivo de segurança localizado no km 36,800 da rodovia, o motorista evitou um acidente.

Equipes da EPR Litoral Pioneiro atenderam à ocorrência. O condutor estava sozinho no veículo e não ficou ferido. Ele contou aos socorristas que identificou uma pane no sistema de bordo do caminhão e que ficou sem freios por quase 10 quilômetros. O motorista relatou ainda que trafega pelo trecho há mais de 20 anos e sabia que poderia contar com a área de escape.

Vidas salvas

A área de escape foi revitalizada pela concessionária em março de 2024 e desde então já salvou 113 vidas em 34 acessos ao dispositivo. A estrutura é essencial para a redução de acidentes e gravidade das ocorrências.