Com o objetivo de reduzir o número de acidentes envolvendo ciclistas nas rodovias que administra, a EPR Litoral Pioneiro lançou nesta quinta-feira (11) o projeto Trânsito+, que une tecnologia e educação para promover mais segurança viária. A primeira ação aconteceu no bairro Cajuru, em Curitiba, com foco nos ciclistas que utilizam diariamente as margens das estradas para se deslocar.

Durante a atividade, equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram ciclistas para orientações sobre comportamento seguro no trânsito e distribuíram sinalizadores luminosos, instalados na parte traseira das bicicletas. O equipamento projeta luzes na pista que indicam aos motoristas a distância segura em relação ao ciclista, com alcance de até 50 metros durante a noite.

“A orientação sobre condutas seguras e o uso da tecnologia contribuem para a convivência harmoniosa entre os usuários das rodovias, independentemente do meio de transporte. Todos devem respeitar as leis de trânsito e ter cuidado com os demais”, destaca Fernando Milléo, gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro.

De fevereiro de 2024 a setembro de 2025, foram registradas 79 ocorrências com ciclistas nas rodovias sob concessão da empresa, resultando em 82 feridos e 7 mortes. Os dados reforçam a urgência de ações integradas para reduzir esses índices.

Esta ação do projeto Trânsito+ será levada a outros trechos das rodovias com maior concentração de ciclistas, em parceria com órgãos de segurança viária, comunidades locais e entidades de conscientização no trânsito. “A proposta é ampliar a ação nos pontos críticos, unindo esforços com diferentes atores do setor. As atividades com ciclistas fazem parte de uma iniciativa maior, que visa promover segurança com base em informação e tecnologia”, reforça Milléo.

Orientações para ciclistas e motoristas

Durante a ação, os ciclistas receberam orientações práticas de segurança. A recomendação é que, sempre que possível, utilizem ciclovias. Na ausência delas, devem trafegar pelo acostamento, no mesmo sentido da via, vestindo roupas chamativas ou refletivas. O uso de passarelas (com a bicicleta empurrada) e de faixas exclusivas em viadutos e trincheiras também é incentivado.

Já os motoristas devem redobrar a atenção ao avistar ciclistas ou pedestres, mantendo distância segura durante a ultrapassagem.

“A conduta segura no trânsito é uma responsabilidade compartilhada. Seja ciclista, motorista, motociclista ou pedestre, todos devem estar atentos e agir com respeito às regras”, completa o gerente de operações.

Sobre o Trânsito+

O Trânsito+ é um projeto itinerante que contempla ações de segurança viária voltadas a todos os usuários das rodovias. Um caminhão 100% elétrico equipado com tecnologias inovadoras percorrerá os 605 quilômetros de estradas sob concessão da EPR Litoral Pioneiro, levando atividades educativas e de saúde.

A iniciativa conta com os pilares Segurança, Educação e Sustentabilidade, e entre os destaques estão o uso de câmeras térmicas para monitoramento do sistema de freios de caminhões, bem como simulações de realidade virtual e aumentada voltadas a motoristas profissionais.

O projeto integra o novo contrato de concessão com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que estimula o uso da tecnologia em prol da segurança viária. O propósito é transformar comportamentos e salvar vidas. “Nosso compromisso é investir continuamente em soluções que salvam vidas e promovem um trânsito mais seguro para todos”, finaliza Milléo.