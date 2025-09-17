Um princípio de incêndio em um caminhão foi rapidamente controlado na manhã da última terça-feira (15), no trecho do Contorno Leste, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A ação decisiva de um caminhoneiro evitou que o incidente tomasse maiores proporções.

O motorista, funcionário da empresa Super Mix, conduzia um caminhão betoneira quando percebeu fumaça saindo de outro veículo na rodovia. Sem hesitar, ele estacionou em segurança e utilizou a água do reservatório da betoneira — normalmente usada na mistura de concreto — para conter as chamas.

Graças à intervenção imediata, o fogo foi controlado antes da chegada das equipes de emergência. Não houve registro de feridos, e os danos ao caminhão foram mínimos.

O caso chamou atenção pela rapidez da resposta e pela solidariedade entre profissionais do transporte rodoviário. A empresa Super Mix ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Assista o Vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DOtTp1-DSS4/?igsh=M2Y2cm5odjFjbWtk