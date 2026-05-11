Em ação realizada às 18h desta segunda-feira, 11 de maio de 2026, em Jacarezinho, a equipe realizava patrulhamento pela Av. João de Aguiar quando avistou um veículo VW Gol transitando pela Av. Marciano de Barros com o condutor sem usar o cinto de segurança.
Ao notar a presença da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e aumentou a velocidade. Diante da atitude suspeita, foi realizada consulta da placa, sendo constatado licenciamento em atraso.
A equipe iniciou acompanhamento tático e, com apoio da equipe Canil, realizou a abordagem na Av. Marciano de Barros, logo após a linha férrea.
Durante a busca veicular, foi localizada no porta-luvas uma porção de substância análoga à maconha, pesando 2,1 gramas.
O veículo foi recolhido ao pátio do 2º BPM e o entorpecente apreendido. O abordado foi encaminhado para lavratura de TCIP e liberado em seguida.