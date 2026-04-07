No dia 2 de abril, Jacarezinho (PR) celebrou seus 126 anos de emancipação política com o tradicional desfile cívico. Entre os destaques da programação esteve a apresentação oficial da equipe de ciclismo MTB Jacarezinho, que passa a representar o município em competições regionais.

Os criadores da nova equipe de ciclismo, Rodrigo Queiroz e Humberto César de Souza, desfilaram em público junto a seus companheiros de equipe e aproveitaram a ocasião para agradecer ao prefeito Marcelo Palhares, ao secretário Makito e ao secretário de Esporte, Beto Araújo, pelo apoio contínuo ao ciclismo na cidade.

Além de Rodrigo e Humberto, também fazem parte da equipe Aline, Rosiane, Talita, Stefany, Alexandre, Anderson, Guilherme, Marcos, Adriano, Emmanuel e Nelson, consolidando o grupo MTB Jacarezinho como um novo representante oficial do município.

A criação da equipe MTB Jacarezinho marca um novo capítulo para o esporte local, ampliando as modalidades competitivas e trazendo novos representantes para provas oficiais. O desfile, além de celebrar a história da cidade, simbolizou também o futuro promissor do ciclismo jacarezinhense.