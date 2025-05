Na tarde desta segunda-feira (5), Rafae Lopes realizou a entrega oficial do cheque de R$ 30.457,90 à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jacarezinho. O valor foi arrecadado durante o evento beneficente RAGULO do Bem, ocorrido em 19 de abril, que mobilizou voluntários, artistas e empresários em prol da causa.

O evento, idealizado com o propósito de contribuir com a APAE, tornou-se um verdadeiro símbolo de solidariedade e fraternidade. A programação contou com diversas atrações musicais, entre elas Bruninho Scandalous, Rancheros Country Rock, Bruno Matteus e Day Cantora, além da presença especial de chefs da seleção brasileira dos festivais gastronômicos que encantaram o público com experiências culinárias memoráveis em Jacarezinho. Também marcaram presença Toca do Opala e Miltão das Facas, reforçando o caráter único do encontro.

A realização do evento só foi possível graças ao apoio de diversas empresas e patrocinadores que acreditaram na causa e contribuíram para sua viabilidade, incluindo Molinis Supermercados, Clínica Divine Estética, Cresol Liderança, Estância São Miguel, Jacare Ambiental, Juliana Prado Acessórios, Soeto Alimentos, Web Net Telecom, Kouritos Brasitalia, Carvão V8, Tarzan Visual e Sincol S.A.

Um dos momentos especiais do evento foi o leilão beneficente, que contou com brindes exclusivos de artistas que apoiaram a causa, entre eles:

– Violão – @eduardocosta

– Chapéu – @luanpereiracantor

– Boneco – @oratinho

– Camisa da Espanha – @alexandrenero

– Camisa do Corinthians – Ricardinho

– Camisa do Palmeiras – @alexdesouza

Além de arrecadar recursos para a APAE, o evento fortaleceu laços comunitários e celebrou a solidariedade por meio da arte, gastronomia e união entre participantes. O impacto positivo da iniciativa já impulsiona os organizadores a planejar novas edições, buscando ampliar a rede de apoio e beneficiar ainda mais pessoas.

Que venha a próxima edição!