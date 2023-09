Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul deve afetar o Paraná na manhã desta quarta-feira (27), trazendo uma frente fria para todo o estado. Segundo o meteorologista William Max, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as cidades da região Sul e Centro do Paraná devem ser as mais afetadas, com “ventos fortes, chuvas fracas a moderadas e raios”.

William Max ainda afirmou que a frente fria deve ter passagem rápida pelo estado, com perda de força devido ao El Nino.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que o deslocamento do ciclone do Rio Grande do Sul para o oceano no final da semana deve manter ainda a instabilidade em áreas de Santa Catarina e do Paraná.