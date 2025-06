O Paraná está em alerta para temporais nesta quinta-feira (5), por conta de uma frente fria que avança da região do Paraguai. Conforme o Climatempo, cidades do oeste, sudoeste e sul do estado já sentem os efeitos do avanço da massa de ar frio, com fortes chuvas durante a madrugada e intensas rajadas de vento. Ao logo do dia, outras regiões paranaenses devem ser afetadas.

Hoje é um dia com situação de perigo para a maior parte do Paraná, pois além da atuação da baixa pressão, ali no Paraguai teremos uma frente fria se desenrolando ao longo do dia e organizando várias instabilidades. Então o risco de pancadas é alto em todo estado. Já chove neste início de manhã em cidades do sudoeste e do sul do Paraná. Essa chuva deve avançar ao longo do dia na Região Metropolitana de Curitiba e os acumulados podem ser expressivos”, destaca o Climatempo.

A previsão do instituto de meteorologia é que a metade sul do estado seja a mais afetada pelas chuvas nesta quinta-feira (5). Entretanto, no período da tarde cidades das regiões norte e noroeste também devem ser atingidas por temporais.

Por conta da frente fria e do avanço da chuva em todo estado, as temperaturas não devem variar muito. Em Curitiba, a quinta amanheceu com temperaturas em torno dos 15ºC e a máxima não deve passar dos 17°C. Em cidades do sudoeste, como Francisco Beltrão e Pato Branco, os termômetros variam entre 15°C e 18°C.

Na região norte, as temperaturas ficam mais altas, porém, também com pouca variação. Em Londrina e Apucarana, os termômetros ficam entre 16°C e 21°C.

Previsão para sexta-feira (6)

Na sexta-feira (6), o Paraná ainda sofre os efeitos da frente fria. Em Curitiba o tempo fica mais estável, mas a máxima não passa dos 17°C. Nas regiões sul e sudoeste, a chuva deve diminuir e algumas cidades, como Francisco Beltrão e União da Vitória, podem ter sol, com máximas de até 22°C.

Nas regiões oeste, norte, noroeste e Norte Pioneiro, a previsão é se chuva para sexta-feira (6). Apesar de diminuir a chance de temporais, as cidades devem começar o final de semana com o tempo instável.