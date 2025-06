O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou, nesta quarta-feira (4), 47 veículos, nove botes infláveis e um sonar subaquático para o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR). As viaturas, caminhões e ambulâncias vão atender 31 municípios do Estado. Além disso, a corporação também recebeu 800 novas botas para combate a incêndios. O investimento total do pacote é de mais de R$ 31 milhões.

“O Corpo de Bombeiros do Paraná é reconhecido como um dos melhores e mais preparados do Brasil, justamente por causa do investimento que fazemos e da confiança que temos na corporação. Este investimento moderniza a estrutura de atendimento à população, com equipamentos mais modernos, de última geração”, afirmou o governador Ratinho Junior.

A aquisição faz parte da política de valorização das forças de segurança e atendimento à população no Estado. Desde 2019, por exemplo, o orçamento da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) praticamente dobrou, saltando de R$ 3,8 bilhões para R$ 7 bilhões em 2025.

“Esta modernização busca oferecer as melhores condições de trabalho possíveis para os nossos bombeiros e, principalmente, garantir um serviço de excelência para a população paranaense”, disse o comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino.

A principal fatia do investimento se concentrou nos veículos. As 17 ambulâncias, que serão utilizadas nas ações de socorro e emergência executadas pelo Siate, custaram cerca de R$ 7,3 milhões. Para os caminhões, o aporte foi de R$ 22,7 milhões. Os 16 veículos do modelo Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR), versáteis, que podem ser deslocados para diversos tipos de operações, incluindo incêndios, foram adquiridos após um investimento de R$ 18,7 milhões.

Outros R$ 3,7 milhões se destinaram à aquisição de 14 caminhonetes Auto Busca Salvamento (ABS), acionadas especialmente em situações de resgate.

“São caminhões de combate a incêndios, caminhonetes para operações de busca e salvamento e ambulâncias para o atendimento pré-hospitalar do Siate. São os veículos mais modernos que as forças de segurança têm a disposição no mercado nacional, que agora estarão nas ruas protegendo a vida e o patrimônio das pessoas”, afirmou o coronel Hiller.

A distribuição contempla todas as regiões do estado e reforça a presença dos Bombeiros em áreas estratégicas para atendimento de ocorrências e emergências. Na Região Metropolitana de Curitiba, receberam equipamentos os municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Piraquara e Almirante Tamandaré. No Litoral, foram atendidas Paranaguá, Antonina, Pontal do Paraná e Guaratuba.

Ainda foram atendidos os municípios de Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Londrina, Cambé, Rolândia, Cornélio Procópio, Maringá, Sarandí, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Capanema, Pato Branco, Ivaiporã, Cianorte, Paranavaí, Irati e Ibiporã.

EQUIPAMENTOS – Um dos destaques do pacote de investimentos é um sonar subaquático, que ficará com o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), unidade com sede em Curitiba que é responsável pelas missões menos comuns ao dia a dia da Corporação, como busca e salvamento e atuação em situações de desastres.

O grupo também vai receber os 9 botes infláveis que fazem parte dessa leva de materiais novos. O investimento no sonar foi de R$ 403 mil, enquanto os botes foram comprados por R$ 800 mil.

As 800 botas de combate a incêndio, que completam o rol de itens entregues nesta terça, custaram aproximadamente R$ 655 mil. Elas serão encaminhadas ao 1º Batalhão Bombeiro Militar (BBM), também da capital.

O investimento total do pacote é de mais de R$ 31 milhões. Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

VISITA – A entrega contou com um convidado especial. O pequeno João Guilherme Guisolfi, de 4 anos, é fã dos bombeiros, e aproveitou o momento para conhecer os profissionais e os equipamentos da corporação. Trajado com um uniforme mirim, emprestado de uma amiga da família, o garoto recebeu uma miniatura de um caminhão de resgates e combate a incêndios.

“Desde pequeno ele fala que quer ser bombeiro quando crescer. É o sonho dele. Essa admiração começou assistindo à Patrulha Canina, com um personagem que é bombeiro, e agora se estende à toda a corporação”, contou a mãe do menino, Ana Karen Guisolfi.

CONCURSOS – Além da atenção à estrutura disponível para os trabalhos do Corpo de Bombeiros, o governo do Estado também está promovendo o fortalecimento do efetivo da Corporação. Dois concursos estão em andamento para a contratação de 20 oficiais e 600 praças, ambos atualmente em etapas diferentes no processo de execução.

O certame para cadetes ainda permite inscrições, até o dia 7 de julho, no site da AOCP. Neste caso, os candidatos a futuros oficiais precisam ter diploma de bacharelado em qualquer área. O outro concurso, para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros, está com as inscrições encerradas. Foram registrados 6.868 candidatos, o que significa uma média de 11,4 concorrentes por vaga. As provas objetivas e discursivas para os postulantes a soldado bombeiro militar estão marcadas para 6 de julho.