A previsão do tempo aponta um fim de semana será de tempo firme em todo o Paraná, com destaque para a presença de uma massa de ar polar que mantém as temperaturas baixas em todas as regiões do estado. Depois de uma sexta-feira (30) com o recorde de temperatura mínima de 2025, os termômetros ainda seguem baixos neste sábado (31), embora com tendência de leve elevação em relação ao dia anterior.

Mesmo com o sol predominando, o frio continua sendo o destaque, principalmente nas regiões centro-sul, onde há previsão de geada para esta manhã. A influência da massa de ar polar ainda é significativa e seguirá atuando também no domingo (1º).

A previsão para este sábado é de céu aberto e sol predominando em todas as regiões do estado. No entanto, o clima segue gelado, especialmente nas primeiras horas do dia, devido à forte massa de ar polar.

Previsão do tempo no Paraná: retorno da chuva

Na segunda-feira (2), o tempo começa a mudar no estado. A circulação marítima continua afetando o litoral, com formação de nuvens carregadas e previsão de chuvas isoladas nas áreas costeiras.

Além disso, um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o forte transporte de umidade da faixa norte do Brasil trarão instabilidades para o interior do Paraná. As regiões oeste, sudoeste e sul do estado devem se preparar para pancadas de chuva ao longo do dia.