Um homem, de 44 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (29) em Apucarana, no Norte do Paraná. A vítima foi identificada como Anderson José G. A. B, que estava com os pés e mãos amarrados. A Polícia Civil acredita que o corpo foi carregado em um carrinho de mão.

De acordo com o TN Online, Anderson tem um vasto histórico de crimes. O corpo do homem encontrado morto estava enrolado em faixas. Além disso, a polícia encontrou a presença de sinais de lesões no tórax e um ferimento na cabeça, possivelmente provocado por disparo de arma de fogo.

A polícia acredita que Anderson J. G. A. B. foi morto durante a madrugada, já que o corpo foi desovado na área central da cidade e o fluxo de pessoas é muito menor.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. As investigações apuram as motivações do crime. A polícia trata o assassinato como um homicídio.