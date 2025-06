A Central de Estágios do Paraná, gerenciada pela Secretaria da Administração e da Previdência, conta atualmente com 320 vagas abertas para estudantes dos ensinos médio, superior e de pós-graduação. Dentre as vagas de nível superior em aberto, 106 são em Curitiba e outras 131 para o Interior do Estado. Além destas, há ainda 83 vagas para estudantes de nível médio e médio profissionalizante, em Curitiba e Interior.

Atualmente, cerca de 3.300 estagiários atuam nos 75 órgãos da Administração Direta e Indireta, incluindo secretarias, autarquias, empresas de economia mista, fundações, universidades e outras estruturas. Os termos de compromisso de estágio têm vigência de 24 meses.

Estagiários põem à prova o que aprendem em sala de aula de 4 a 6 horas por dia, recebendo bolsa-auxílio, de acordo com as características de cada função, e vale-transporte. Além disso, têm direito a recesso remunerado após 180 dias de atuação e podem usufruir de datas de recesso e pontos facultativos determinados para os servidores públicos.

As vagas para os diferentes órgãos ficam disponíveis no portal www.centraldeestagio.pr.gov.br entre os dias 1º e 20 de cada mês. Para concorrer, o estudante precisa manter cadastro atualizado no site, certificar-se de que a instituição de ensino tem termo de convênio ativo com o Governo do Estado e aplicar-se para a vaga de seu interesse.

As regras e diretrizes para estágios obrigatórios e não-obrigatórios seguem a Lei Federal nº 11.788/2008 e o Decreto Estadual 5.283/2020, que regulamentam as modalidades e os direitos dos estagiários no serviço público estadual.