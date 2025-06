Uma forte chuva de granizo atingiu as cidades de Chopinzinho e Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, nesta quarta-feira (4). Em cerca de 10 minutos, as pedras de gelo cobriram ruas, atingiram plantações e assustaram os moradores de uma área rural. Conforme informações do Simepar, o volume acumulado de chuva na região ficou entre 10 e 20mm.

A queda de granizo atingiu plantações da região rural de Chopinzinho e pode gerar prejuízo para agricultores. Em uma das imagens, registrada por moradores, é possível ver uma área de plantação coberta por uma camada de gelo.

O granizo também foi registrado em rodovias da região. Um caminhoneiro gravou o acúmulo de pedras em um trecho entre Chopinzinho e Coronel Vivida. Confira algumas imagens do granizo no Paraná:

Na madrugada desta quinta-feira (5) uma forte chuva de granizo foi registrada em Assis Chateubriand, no oeste do Paraná.

Chuva no Paraná

De acordo com dados do Simepar, divulgados na manhã desta quinta-feira (5), os maiores acumulados de chuva foram registrados nas regiões oeste e sudoeste. Na região de Foz do Iguaçu, o acumulado ultrapassou os 90mm. Já em Francisco Beltrão e Pato Branco, as chuvas se aproximaram dos 50mm.

Na região sul do Paraná o acumulado também é alto. Na região de Curitiba a previsão é que a instabilidade se intensifique ao longo da manhã. Até às 8h, cidades da região metropolitana já acumulavam mais de 20mm. Veja o mapa:

Chuva acumulada no Paraná (Foto: Simepar)

Previsão para sexta-feira (6)

Na sexta-feira (6), o Paraná ainda sofre os efeitos da frente fria. Em Curitiba o tempo fica mais estável, mas a máxima não passa dos 17°C. Nas regiões sul e sudoeste, a chuva deve diminuir e algumas cidades, como Francisco Beltrão e União da Vitória, podem ter sol, com máximas de até 22°C.