Com um repertório de 12 músicas, a banda do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) realizou, na noite desta segunda-feira (7), a primeira apresentação desde sua criação, em fevereiro de 2024. O evento, batizado de Heróis do Fogo in concert, marcou o início da semana de comemoração dos 112 anos da Corporação – cujo aniversário é nesta terça-feira (8). O show ocorreu no Teatro da Unespar, em Curitiba.

A banda subiu ao palco com 42 integrantes, incluindo voluntários e convidados, levando aos presentes o som de 12 instrumentos diferentes (flauta, clarinete, sax, trompete, trombone, trompa, tuba, percussão, teclado, baixo, guitarra e bateria). Antes dessa segunda-feira, a banda só havia tocado em público acompanhando a passagem do Corpo de Bombeiros no desfile da Independência, na capital paranaense.

Para a estreia do conjunto musical nos palcos, justamente em uma semana especial para os bombeiros militares do Paraná, os integrantes decidiram promover um tributo a quem dedica a vida para salvar o próximo, celebrando assim os Heróis do Fogo. O rock dominou a noite, mas o setlist teve espaço ainda para o gospel, para a “Soldado do Fogo”, com a plateia acompanhando em pé, e um dobrado – uma espécie de marcha militar.

Maestro chefe da banda, o primeiro sargento Eduardo Armstrong Domingues explicou que a escolha das músicas foi criteriosa, com o intuito de valorizar o trabalho do bombeiro militar e da Corporação, mas também de dar um recado ao público sobre união, sobre estar presente para os outros. O resultado dessa experiência, segundo ele, foi muito positivo.

Eu não tenho como descrever, porque é uma coisa sobrenatural. Surpreendeu a todos, inclusive a mim. Eu estava meio receoso de como sairia esse primeiro concerto, mas superou as expectativas, deu tudo certo”, descreveu ele, que cantou a música “Amigo estou aqui”, que simboliza muito o espírito do show.

COMANDO VISIONÁRIO– Em meio a canções internacionalmente conhecidas, o grupo também tocou uma composição própria, produzida em homenagem ao coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, comandante-geral do CBMPR. Um dos idealizadores da criação da banda e responsável pela emancipação da Instituição em relação à Polícia Militar, no final de 2022, ele foi exaltado com o dobrado “Comando Visionário”, escrito pelo primeiro sargento Eduardo Armstrong Domingues.

Presente ao teatro com a família, Vasco ficou honrado com o reconhecimento. “A música é emocionante, o registro de uma luta. A satisfação é enorme. Tenho que agradecer a cada integrante da Corporação, que entendeu a importância da emancipação. O Corpo de Bombeiros fica totalmente livre para crescer e estamos certos de que isso só vai melhorar os nossos serviços”, comentou.

Eu sabia que o show seria muito bom, mas foi acima das expectativas. Cada um dos integrantes da banda conseguiu mostrar realmente amor naquilo que estava fazendo. Tenho certeza de que será o primeiro de muitos concertos”, finalizou o coronel.

PÚBLICO– A apresentação Heróis do Fogo in concert, com duração de cerca de uma hora, encheu a casa de shows. Cada ingresso adquirido foi trocado por dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Instituto Betânia de Ação Social.

Para o professor Fernando Voll, de 40 anos, a apresentação foi uma ótima forma de iniciar a semana. “O que mais me surpreendeu foi o repertório. Não estava esperando que fossem tocar rock. Foi muito legal”, contou.