Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (29), no centro de Jacarezinho (PR), suspeito de cometer um ataque violento com facões contra dois homens. O crime aconteceu na semana anterior, em plena via pública, e chocou moradores pela brutalidade.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Paraná por meio da 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na avenida Getúlio Vargas, por volta das 14h, após dias de investigação.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na noite de 23 de julho, na rua Iguaçu, bairro Vila Maria. Após um desentendimento por estar urinando em frente a um bar, o suspeito retornou ao local com dois facões e desferiu diversos golpes contra os dois homens. As vítimas sofreram ferimentos graves, incluindo quase amputação de orelha e cortes profundos nas mãos.

As provas reunidas durante a investigação levaram à classificação do crime como tentativa de homicídio qualificado, com uso de melo cruel e por motivo fútil.

O delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho, responsável pelo caso, ressaltou o comprometimento da Polícia Judiciária em dar resposta rápida e eficaz diante de crimes graves:

“Trata-se de um crime bárbaro, cometido com total desprezo à integridade física das vítimas. A prisão imediata demonstra nosso compromisso com a proteção da vida e a ordem pública.”

Colaboração da população é fundamental

A Polícia Civil reforça a importância da participação popular nas investigações, Incentivando denúncias anônimas por meio dos seguintes canais:

Disque-Denúncia 181

Telefone 197 (Polícia Civil)

(43) 3511-0600 (12° SDP de Jacarezinho)

A identidade do denunciante é mantida sob absoluto sigilo.