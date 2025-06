Na manhã desta terça-feira (10), um homem foi preso em Jacarezinho/PR, por desrespeitar medidas protetivas impostas pela Justiça com base na Lei Maria da Penha. A ação reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger vítimas de violência doméstica e punir reincidências com rigor.

A prisão e o descumprimento das medidas protetivas

A equipe da Delegacia de Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva por volta das 9h da manhã, no bairro Marques dos Reis, zona rural do município. O mandado foi expedido pela Vara Criminal após o investigado descumprir diversas vezes as medidas protetivas de urgência, que tinham como objetivo resguardar a integridade física e emocional da vítima.

Durante a abordagem, o suspeito foi informado sobre a ordem judicial, algemado conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, passou por exame médico e, em seguida, foi levado para a Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

Posicionamento da Polícia Civil

Segundo os delegados responsáveis pelo caso, Tristão Antônio Borborema de Carvalho (adjunto) e Caroline dos Santos Fernandes (titular), a atuação da equipe segue um princípio claro, dar prioridade máxima a denúncias de descumprimento de medidas protetivas.

“Nosso compromisso é garantir a efetividade das medidas protetivas previstas em lei e preservar a segurança das vítimas”, afirmaram em nota oficial.

Casos como este demonstram a importância da denúncia e do acompanhamento judicial em situações de violência doméstica. A Polícia Civil reforça que qualquer violação de medidas protetivas deve ser comunicada imediatamente às autoridades.

Denuncie. Em caso de emergência, ligue 190 ou acione o Disque 180.