A Prefeitura de Jacarezinho, sob a liderança do prefeito Marcelo Palhares, junto ao vice-prefeito Antonio Neto, anunciou um dos maiores avanços da saúde pública municipal, a criação do Pronto Atendimento Primário (PAP), desvinculado da Santa Casa de Misericórdia, que funcionará 24 horas por dia, com gestão própria do município.

A unidade contará com uma estrutura moderna voltada para atendimentos clínicos leves e moderados, ou seja, não é destinada a internamentos ou casos graves. O Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia continuará em funcionamento, mas atendendo apenas os casos de urgência, emergência e maior complexidade que exigem internação.

A nova unidade, idealizada por Palhares, será instalada no prédio do atual Centro de Saúde Moysés Lupion, na Rua 2 de Abril, nº 740 (próximo ao SESC), com inauguração oficial marcada para o dia 10 de julho.

Um dos diferenciais da proposta de Marcelo Palhares será o controle rigoroso da qualidade do atendimento. Todos os pacientes que passarem pelo PAP serão ouvidos, com avaliação de 100% dos atendimentos, garantindo dados reais para melhoria contínua dos serviços.

A criação do PAP também representa a desvinculação definitiva da atenção primária da Santa Casa de Misericórdia – que passará a atuar exclusivamente com casos de urgência e emergência. Diminuindo a sobrecarga da unidade hospitalar. Além disso, a mudança responde a uma série de reclamações e insatisfação popular, apontada como reflexo da má gestão.

Palhares destaca que a medida visa não investir mais recursos públicos municipais em um modelo que se mostrou ineficiente. “O município resolveu assumir o controle da atenção primária porque quem paga a conta é o cidadão. E essa mudança é resultado de um compromisso pessoal que assumi com a população. Estamos reestruturando a saúde com responsabilidade e coragem, buscando oferecer um atendimento mais digno, ágil e humanizado para quem precisa”, destacou Palhares.

ESTRUTURA COMPLETA E ATENDIMENTO HUMANIZADO

O novo Pronto Atendimento Primário contará com recepção, triagem por classificação de risco, sala de estabilização, dois consultórios médicos, sala de medicação (curta permanência) e leitos para curtos períodos — sem internamento. A saúde junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano já iniciou a reforma estrutural do prédio, e uma comissão está sendo formada para contratação de profissionais, aquisição de equipamentos e capacitação técnica.

Embora as obras e aquisições já estejam em andamento, a contabilidade municipal segue finalizando o levantamento completo dos investimentos necessários. A previsão é de que todos os custos sejam divulgados com transparência assim que a etapa de planejamento for concluída.

ATENDIMENTO ESF

O secretário municipal de Saúde Guilherme Davi, reforça que a Equipe de Saúde da Família (ESF), que atualmente funciona no prédio Moysés Lupion, continuará atendendo normalmente. “Quero tranquilizar a população e reforçar que, o Pronto-Socorro seguirá funcionando na Santa Casa, com atendimentos voltados para casos de urgência e emergência. Já os casos mais leves, de atenção primária, serão acolhidos pelo município, ajudando a reduzir a sobrecarga na unidade hospitalar. Além disso, a ESF manterá seu atendimento no local habitual, sem interrupções”, explicou.

FARMÁCIA MUNICIPAL: PROJETO COMPLEMENTAR

Outro compromisso assumido pelo prefeito Palhares, já integrado ao plano de reestruturação da saúde são melhorias na Farmácia Municipal. A proposta visa estender o horário de funcionamento e melhorar o acesso da população à medicação básica — uma demanda antiga que também está sendo tratada com prioridade.