Na tarde de 11 de março de 2025, durante patrulhamento pela Rua da Amizade, no bairro Rotary, em Cambará, a Polícia Militar abordou um indivíduo em atitude suspeita. Ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura, o que levou os policiais a realizarem uma revista. Durante a abordagem, foram encontradas quatro porções de maconha embaladas em plástico no bolso do suspeito.

Com base em denúncias e na materialidade do crime, as buscas foram ampliadas até a residência do homem. No local, os policiais localizaram mais 12 porções de maconha, totalizando 280 gramas, além de uma balança de precisão. O suspeito admitiu ser o proprietário dos itens ilícitos.

O indivíduo, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da justiça para a realização dos procedimentos legais.