No dia 11 de março de 2025, foi realizada uma operação conjunta no bairro Vila Formosa, em Wenceslau Braz, visando o combate ao tráfico de drogas. A ação contou com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no local citado.

Durante as buscas, a Equipe de Operações com Cães, utilizando os cães de detecção K9 Blake e K9 Drak, localizou diversas porções de substâncias análogas à maconha, crack e cocaína, em diferentes pontos da residência. Além disso, foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro.

Os indivíduos alvo do mandado foram presos e encaminhados à Polícia Civil para providências. A operação resultou na prisão de dois homens e uma mulher, bem como na apreensão de três celulares, uma máquina de cartão, R$ 4.675,50 em dinheiro, uma balança de precisão, 139 gramas de crack, 95 gramas de cocaína e 316 gramas de maconha.