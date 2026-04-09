A Polícia Civil prendeu dois homens, de 68 e 45 anos, na manhã desta quarta-feira (8), em Santo Antônio da Platina (PR). Eles são suspeitos de envolvimento em crimes de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e porte ilegal de arma de fogo.

Ameaças e descumprimento de medida protetiva

Segundo a Polícia Civil, o caso teve início após uma mulher de 60 anos procurar a delegacia para denunciar o ex-companheiro, de 68 anos.

De acordo com o relato:

O suspeito descumpriu uma medida protetiva de urgência;

Passava com frequência em frente à residência da vítima;

Foi até a delegacia e fez ameaças diretas contra a mulher.

Diante da situação de flagrante, o homem foi preso dentro da própria unidade policial.

Filho é flagrado armado durante diligência

Durante a ocorrência, os policiais receberam informações de que o suspeito poderia ter acesso a uma arma de fogo.

Ao se deslocarem até o endereço ligado ao investigado, os agentes encontraram:

Um homem de 45 anos, filho do suspeito preso;

Portando uma arma de fogo e munições na cintura;

Saindo da residência no momento da abordagem.

Ele foi detido e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Arma foi apreendida

A arma e as munições encontradas com o segundo suspeito foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos legais.

Situação dos envolvidos