A Polícia Civil prendeu dois homens, de 68 e 45 anos, na manhã desta quarta-feira (8), em Santo Antônio da Platina (PR). Eles são suspeitos de envolvimento em crimes de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e porte ilegal de arma de fogo.
Ameaças e descumprimento de medida protetiva
Segundo a Polícia Civil, o caso teve início após uma mulher de 60 anos procurar a delegacia para denunciar o ex-companheiro, de 68 anos.
De acordo com o relato:
- O suspeito descumpriu uma medida protetiva de urgência;
- Passava com frequência em frente à residência da vítima;
- Foi até a delegacia e fez ameaças diretas contra a mulher.
Diante da situação de flagrante, o homem foi preso dentro da própria unidade policial.
Filho é flagrado armado durante diligência
Durante a ocorrência, os policiais receberam informações de que o suspeito poderia ter acesso a uma arma de fogo.
Ao se deslocarem até o endereço ligado ao investigado, os agentes encontraram:
- Um homem de 45 anos, filho do suspeito preso;
- Portando uma arma de fogo e munições na cintura;
- Saindo da residência no momento da abordagem.
Ele foi detido e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Arma foi apreendida
A arma e as munições encontradas com o segundo suspeito foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos legais.
Situação dos envolvidos
- O homem de 68 anos permanece preso, à disposição da Justiça;
- O homem de 45 anos foi liberado, após pagamento de fiança.