No dia 13 de setembro, a Clínica Evoluir inaugurou seu novo espaço em Jacarezinho-PR, com um evento que reuniu diversos convidados, entre amigos, familiares e profissionais da área de saúde. A proprietária, Adriana Faria de Oliveira, apresentou as novas instalações, que já oferecem atendimentos de fisioterapia, psicomotricidade e psicologia.

Os convidados puderam explorar um ambiente amplo e moderno, projetado para proporcionar conforto e eficiência nos atendimentos. Além disso, o novo espaço conta com salas disponíveis para locação por outros profissionais de saúde, ampliando as possibilidades de atendimento especializado na região.

A Clínica Evoluir está localizada na Rua Antônio Lemos, n° 1171, próximo à Santa Casa de Jacarezinho-PR. Para mais informações ou agendamentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 3525-3152.

Com essa expansão, a Clínica Evoluir reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade, oferecendo um espaço moderno e bem equipado para atender às necessidades dos pacientes e profissionais da área.