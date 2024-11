Um incêndio em uma lancha deixou seis pessoas feridas e assustou os frequentadores de uma prainha em Porto Rico, na região noroeste do Paraná. A embarcação com 10 pessoas, incluindo adultos e crianças, apresentou um problema na parte traseira e foi rapidamente tomada pelas chamas, na tarde deste sábado (2).

Todos os ocupantes que estavam na lancha pularam nas águas do Rio Paraná, na tentativa de escapar das chamas. Com auxílio de coletes salva-vida, as 10 pessoas que estavam na embarcação foram atendidas na margem no rio.

Populares que estavam na prainha e também em outras embarcações auxiliaram as vítimas até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Conforme informações do portal Diário do Noroeste, seis pessoas tiveram ferimentos e foram encaminhadas para hospitais de Porto Rico e Paranavaí.

A suspeita é que o fogo tenha começado na parte traseira da lancha, onde está localizado o motor. Confira imagens da ocorrência:

Assista o Vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DB6gYjjR_0g/?igsh=MTF3Mno2azh4Y3B6dw==