O motorista de uma BMW sofreu um grave acidente na tarde deste sábado (2), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O condutor do veículo importado perdeu o controle na altura do km 489 e atingiu a estrutura de uma passarela de pedestres. Dois ocupantes do automóvel foram resgatados com ferimentos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na pista sentido norte, por volta das 16h30. O condutor do BMW, um jovem de 28 anos, precisou ser encaminhado para o Hospital Bom Jesus.

A cena impressionante do acidente, com a BMW parando ‘em pé’ chamou a atenção dos motoristas que passavam pela rodovia. Entretanto, esta não é a primeira vez que um carro se envolve em uma colisão com estas características no mesmo local. Em janeiro deste ano, o condutor de uma caminhonete morreu após atingir a estrutura da mesma passarela. Veja a comparação dos acidentes em fotos: