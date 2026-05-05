A Prefeitura de Jacarezinho realiza, no próximo dia 9 de maio, a IV Feira Municipal de Artesanato, reunindo cerca de 30 artesãos locais na Praça Rui Barbosa. O evento acontece na véspera do Dia das Mães, das 9 às 17h, e se apresenta como uma excelente oportunidade para a população adquirir presentes exclusivos, além de prestigiar a produção cultural do município.

A iniciativa integra a política municipal de cultura e está prevista no Plano Municipal de Cultura, especialmente na Meta 2, Diretriz 5, que orienta o fortalecimento e a valorização do artesanato como expressão cultural e vetor de desenvolvimento econômico.

Desde o último ano, o artesanato de Jacarezinho tem apresentado crescimento significativo, tanto na diversidade de técnicas quanto na qualidade dos produtos ofertados. Esse avanço é resultado de políticas públicas voltadas ao setor, que buscam fomentar a formação, a organização e a visibilidade dos artesãos locais.

De acordo com o Secretário de Cultura, James Rios, a feira é também um momento de reconhecimento “É fundamental agradecer aos nossos artesãos, que desempenham um papel essencial na construção da nossa identidade cultural. Cada peça produzida carrega saberes, histórias e tradições que fortalecem a cultura local. Além disso, o trabalho desses profissionais contribui diretamente para o desenvolvimento da economia e do turismo em Jacarezinho.”

O prefeito Marcelo Palhares destacou o compromisso da gestão com o setor cultural “O município tem investido na cultura e no artesanato pela sua importância estratégica. Temos um grande potencial de crescimento e estamos trabalhando para que o artesanato local ganhe cada vez mais valor de mercado, gerando renda, oportunidades e fortalecendo o turismo.”