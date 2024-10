Encerra nesta segunda-feira, 21 de outubro, o prazo para inscrições no Concurso Público da Sanepar 2024, que se destina a preencher 102 vagas e à formação de cadastro de reserva. Os editais para as vagas e para o cadastro de reserva estão disponíveis no site do Instituto Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP). Os candidatos têm até as 18 horas de segunda para fazer a inscrição e até as 23h59 do mesmo dia pagar o boleto.

Os salários iniciais previstos nos editais são de R$ 2.256,24 para o nível médio, R$ 3.923,90 para as vagas de nível técnico e, para as vagas de nível profissional, o valor varia de R$ 4.410,85 até R$ 6.902,16. Para os profissionais diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária, que se enquadram na Lei n.º 4.950-A/66, a Sanepar informa que atende ao quesito salarial disposto nela.

COTAS SOCIAIS – O Concurso Público da Sanepar 2024 apresenta cotas sociais para as vagas previstas e para as que forem aprovadas dentro da validade do certame, amparadas legalmente, mediante atendimento dos critérios estabelecidos nos editais. São 10% das vagas para candidatos com deficiência (PcD), 10% para negros e 2% para mulheres vítimas de violência doméstica.

O concurso é pioneiro no país em oferecer cotas para vítimas de violência doméstica, com objetivo de proporcionar a mulheres que passaram por situações de violência a possibilidade de reconstrução financeira, emocional e psicológica.

VÁRIOS BENEFÍCIOS – Além dos salários iniciais, a Sanepar oferece benefícios ao seu quadro de empregados como o Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.627,91, Programa de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), possibilidade de adesão ao Plano de Saúde Médico e Odontológico, possibilidade de adesão ao Plano de Previdência Complementar e vale-transporte concedido conforme legislação em vigor.

Outros benefícios para os que ingressam na empresa são o Programa de Participação nos Resultados (PPR), abono anual, banco de horas, redução de jornada para empregados com filhos PcD (Pessoa com Deficiência), possibilidade de teletrabalho dependendo da área de contratação, auxílio-creche/babá, auxílio para uniforme escolar, convênio farmácia, kit natalino, auxílio-maternidade e paternidade estendidos, Programa de Incentivo à Educação. Esse pacote de vantagens fica condicionado às regras para utilização conforme Norma Interna ou Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) vigente.

PROVAS – As provas serão realizadas no dia 17 de novembro de 2024 simultaneamente nas cidades de Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama. As provas para nível médio e nível técnico serão feitas no período da manhã, e a prova para nível superior ocorrerá no período da tarde, facilitando a participação dos candidatos em mais de um edital.

VIGÊNCIA – A validade do concurso é de dois anos, a partir da data da homologação final, podendo ser prorrogado por igual período. Todas as informações sobre cargos, especialidades, número e locais das vagas, requisitos, atribuições e o conteúdo programático para cada vaga estão descritos nos editais disponíveis no site da AOCP e também estão disponíveis no site da Sanepar.